В Черногории по запросу РФ задержали украинского бизнесмена: детали скандала

Помочь вернуть домой украинского патриота Ризвана Бабаева призвали адвокат, волонтеры, родственники и все неравнодушные, которые собрались 16 июля в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" на пресс-конференцию по задержанию украинца в Черногории.

Суд в Подгорице отказался в первой инстанции и в апелляции отменить требование Министерства юстиции РФ об экстрадиции Бабаева. Само же уголовное дело, по которому его могут экстрадировать, в России закрыли за отсутствием состава преступления.

Защитники в который раз подчеркнули, что Россия уже не впервые использует возможности, для задержания украинских граждан по политически мотивированным, дискриминационным и сфальсифицированным делам.

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По словам жены Бабаева Татьяны Харитоновой, против ее мужа начата кампания в первую очередь из-за того, что он не разделяет позицию российской власти. Если же ее мужа таки отдадут России, добавляет Харитонова, ответственность за это понесет украинская власть. Поэтому помочь освободить ее мужа Харитонова призвала Президента Владимира Зеленского, Министерство иностранных дел Украины, волонтеров, общественных деятелей, а также всех неравнодушных. По словам женщины, Ризван Бабаев сделал очень много для благосостояния Украины и самых украинцев.

Обратились защитники Бабаева и в Министерство юстиции по правам человека и меньшинств Черногории.

Надеются на принятие законного и справедливого решения. В который раз призвали Черногорию не выдавать Бабаева России. По словам адвоката Артура Куприянова, в случае нарушения прав подзащитного, обратятся в Европейский суд по правам человека.

Ризван Бабаев – известный предприниматель, бывший гражданин РФ. После агрессии РФ отказался от российского гражданства и нашел убежище в Украине, принимая активное участие в общественно политической жизни страны, внес весомый вклад в развитие устойчивых межэтнических и межнациональных отношений меньшинств в Украине, мощно помогал ВСУ, ВМФ и военным волонтерам.