В Черногории автобус с украинцами задержали из-за фальшивых денег

На границе с Албанией черногорские пограничники задержали туристический пассажирский автобус с 34 украинцами. Водителя с его напарником заподозрили в перевозке фальшивой валюты.

Инцидент произошел 8 июля. О нем рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, оперативно отреагировало на ситуацию украинское посольство. Дипломаты обратились к руководству пограничной службы Черногории с просьбой освободить наших граждан.

Также они помогли организовать туристам альтернативную логистику. Так, после проверок 32 украинцам позволили продолжить свой маршрут. В Албанию они отправились уже на другом автобусе.

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Тогда как водителя задержанного транспортного средства, а также его напарника забрали в полицию. Черногорские правоохранители начали расследование.

"Автобус был задержан в связи с подозрением перевозки одним из водителей фальшивых денег", – уточнил Николенко.

Он добавил, что консульство Украины предоставляет задержанным гражданам необходимую помощь.

Напомним: в начале июня в Чехии задержали четырех украинцев, жителей Закарпатья. Их обвинили в "поставке" из Украины нелегальной дешевой рабочей силы. Подозреваемым грозило 5-10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Познани (Польша) агрессивный мужчина напал на украинцев, потому что они общались на родном языке. Мужчина нанес удары, в результате этого один из граждан потерял сознание.