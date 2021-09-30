В Чернобыльском заповеднике браконьер убил оленя: полиция начала производство. Фото

В Чернобыльском экологическом биосферном заповеднике браконьер убил благородного оленя. У мужчины обнаружили голову животного и окровавленные мешки с мясом.

Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, оленю нужно почти 10 лет, чтобы достичь подобного размера и величины рогов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Небытов отметил, что тогда, когда популяция оленей в Чернобыльской зоне только начала восстанавливаться, браконьеры позволяют вторгаться на территорию заповедника и уничтожать животных.

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Напомним, рога молодого оленя отличаются значительно меньшим размером и количеством отростков. Как только олени входят в зрелый возраст, разветвление пантовых рогов заканчивается, и число отростков на них уже не меняется.

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