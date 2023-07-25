В Черниговской области СБУ задержала агентку российского ГРУ: шпионила за боевой авиацией ВСУ. Фото

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали предательницу, которая вызвалась работать на Главное управление Генерального штаба ВС РФ, более известное как ГРУ. Она отслеживала места дислокации и перемещения ВСУ на севере государства, локации ПВО и укрепрайонов, а также передавала врагу данные о времени и направлениях полетов украинской авиации.

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Об этом сообщили в СБУ. На данный момент предательница во всем призналась, она может сесть за решетку пожизненно.

Сотрудники Службы в Черниговской области разоблачили агентку российского ГРУ. Местная жительница передавала врагу развединформацию, в частности о боевой авиации ВСУ.

"По указанию российской спецслужбы она скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на северных рубежах нашего государства. Прежде всего злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте. Также она хотела обнаружить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона", – перечислили в СБУ "задачи", которые предательница получила от врага.

Полученные от агентки данные захватчики планировали использовать для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

Задержана предательница была с поличным, при попытке передать собранные данные.

У нее дома сотрудники СБУ провели обыск, в ходе которого обнаружили телефон, который злоумышленница использовала для контактов с врагом.

"На основании собранных доказательств ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время она под стражей и полностью признала свою вину. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение", – добавили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала чиновника оборонного департамента Херсонской ОГА, работавшего на оккупантов.

Бывший глава юридического отдела Департамента по гражданской защите и оборонной работе Херсонской облгосадминистрации в начале полномасштабного вторжения России поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество. По информации СБУ, во время оккупации предатель согласился возглавить созданный агрессором "отдел правового обеспечения" в захваченном в то время бассейновом управлении водных ресурсов.

Среди основных задач коллаборанта был "перевод" вверенных ему учреждений под требования "российского законодательства". Для выполнения приказов российских оккупантов коллаборант пытался подобрать "штат" из местных жителей, которым обещал "зарплату" в рублях и лояльное отношение захватчиков.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться по месту жительства в областном центре и таким образом надеялся избежать правосудия.