В Черниговской области перевернулась лодка с пограничниками, есть погибшие: детали трагедии

На Черниговщине во время движения притоком реки Днепр перевернулась лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих. Двое защитников в результате происшествия погибли, плавсредство затонуло.

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Расследованием трагедии, которая случилась 24 апреля, занялось Государственное бюро расследований. Открыто производство по ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения.

Отмечается, что тела погибших уже извлечены из водоема. Им будет проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская для определения причины смерти, продолжаются допросы свидетелей. Задержанных в указанном производстве пока нет, о подозрении не сообщалось.

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