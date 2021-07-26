В Чернигове женщина умерла после визита к массажисту: появились детали трагедии

В Чернигове полиция расследует трагический инцидент смерти женщины, которая умерла после сеанса массажа. Известно, что именно резкое движение массажистки руками причинило ее клиентке смертельную травму.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области. Как стало известно, из квартиры массажистки женщину с серьезными болями в спине госпитализировали в городскую клинику.

"Так, по предварительным данным, клиентка пришла домой к массажистке, где у той оборудован специальный кабинет. Во время сеанса мастер ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей", – указано в правоохранительном ведомстве.

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Это привело к закрытой позвоночной спинномозговой травме с повреждением спинного мозга в шейном отделе. Женщина скончалась в неврологическом отделении больницы.

Сейчас подозреваемой в убийстве по неосторожности грозит до пяти лет лишения свободы, что предусмотренно инкриминируемой ей ст. 119 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 25-летний мужчина нанес пять ножевых ранений 41-летнему жителю города после того, как пришел к нему домой под предлогом интимного массажа.