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В Чернигове женщина пыталась передать военным взрывчатку, замаскированную под бургер: чем всё закончилось

Лилия Рагуцкая
Криминальные новости
1 минута
1,9 т.
В Чернигове женщина пыталась подсунуть военным бомбу под видом бургера
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Сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили попытку теракта на одном из блокпостов в Чернигове. Завербованная Россией агентка пыталась подсунуть военным самодельное взрывное устройство.

Бомбу предательница замаскировала под бургер из "McDonald's". Подробности сообщили в полиции Черниговской области и в региональном управлении Службы безопасности Украины.

Что известно

Полицейские и спецназовцы при поддержке прокуратуры сорвали попытку теракта в Чернигове. На одном из блокпостов они задержали женщину, которая пыталась передать военным самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из "McDonald's".

Женщина пыталась взорвать военных самодельным взрывным устройством
Взрывчатку она спрятала в коробку из-под бургера

"В настоящее время следователи Службы безопасности под процессуальным руководством органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении задержанной подозрения", — отметили в СБУ.

Подробности в НПУ и СБУ пообещали обнародовать позже.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ также задержала агента ФСБ, который корректировал атаки противника в Одесской области.

А ещё один разоблачённый спецназовцами предатель готовил удары по западу Украины.

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