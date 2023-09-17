В Чернигове трех человек засыпало зерном насмерть: детали трагедии. Фото

Днем 17 сентября на одном из предприятий Чернигова произошло чрезвычайное происшествия, в результате которого погибло три человека. Тела погибших пришлось доставать спасателям.

Инцидент произошел во время разгрузки зерна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около 11 часов на территории одного из предприятий произошло разрушение металлического конуса силоса. Трагедия произошла во время разгрузки зерна из элеватора.

В результате разрушения конструкций высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались три работника предприятия.

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Спасатели извлекли из-под зерна трех человек. Медики констатировали смерть. К проведению работ от ГСЧС привлекалось 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, государство-террорист Россия 17 сентября совершило массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, преимущественно направляя ее на юг Одесской области. Под утро там раздались взрывы – было поражено аграрное предприятие.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал экспорт украинского зерна по Черному морю "коммерческим проектом США". При этом политик выдал, что продукция якобы не попадает в страны Африки, а остается в Европе.