В Чернигове депутат незаконно намыл песка на 18 млн грн: подробности дела

В Чернигове депутат городского совета Максим Черненко нелегально намыл песка на 18 миллионов гривен. Добыча песка велась в районе силикатного завода по поддельным документам под видом расчистки русла Десны. Технику Черненока арестовали, а вот песок нет.

Видео дня

О подробностях дела сообщило "Общественное" ссылаясь на комментарий прокурора Черниговской окружной прокуратуры Ростислава Галенко. Незаконную добычу песка правоохранители инкриминируют местному частному предприятию "Юма Силикат", причастному к "слуге" Максиму Черненоку.

"Соответствующий подсчет объема сделал специалист с маркшейдером, установившим объем - 16 109 м3 данной песчаной смеси. Оно не совсем на берегу, есть такое понятие, как песчаная карта. От берега это около 100 метров, возможно там больше, оно расчищен для того, чтобы там был песок, сделан водоотвод и туда была произведена добыча песка", – рассказал прокурор Галенко.

Так, согласно определению Деснянского районного суда Чернигова за 17 марта 2023 года, песок добывался на Десне в районе силикатного завода.

В марте 2023 добычу песка заметили сотрудники водной полиции. На месте обнаружили работающий без необходимых разрешений земснаряд.

"Предъявляли проектную документацию государственного предприятия "Укрводсервис", которое в дальнейшем отрицало изготовление проектной документации, и дали официальный ответ, что не подписывали договоры на составление проектной документации", - рассказал Галенко.

Факт незаконной добычи песка был задокументирован благодаря совместным усилиям правоохранителей и Государственной экологической инспекции Черниговской области.

По факту совершения преступления против окружающей среды возбуждено уголовное дело.

По решению Деснянского районного суда также известно, что территория принадлежит ООО "Юма Силикат". Техника, которой проводились работы по добыче песка, арендована у ООО "Сенленд".

По данным аналитической системы YouControl, предприятие "Юма Силикат" зарегистрировано в Чернигове в августе 2020 года. Среди его владельцев - общество с ограниченной ответственностью "ЖК Масаны" и Марина Черненок, которая по данным из реестров связана с депутатом Черниговского городского совета Максимом Черненко. В частности, о ней Черненок указывал в своих декларациях.

По словам прокурора окружной прокуратуры, суд наложил арест на технику, которой производилась добыча.

В аресте песка прокуратуре отказали в суде первой инстанции и апелляции.

Сейчас продолжаются следственные действия. Вывозят ли песок с территории силикатного завода – неизвестно.