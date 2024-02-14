В Чернигове прогремел взрыв в автомобиле: есть пострадавшие. Фото

В Чернигове вечером 13 февраля произошел взрыв в легковом автомобиле, в котором находились два человека. Мужчина и женщина пострадали и были госпитализированы.

Информация об инциденте поступила в полицию около 19:00. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГУ НП Украины в Черниговской области.

Там заявили, что взрыв прогремел в одном из микрорайонов города. Официальный Telegram-канал Черниговского горсовета уточнил, что взрыв произошел на улице Курсанта Еськова.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы и руководство Черниговского райуправления полиции, копы-взрывотехники, криминалистическая лаборатория.

Правоохранители отметили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В связи с происшествием в районе, где прогремел взрыв, временно ограничивали движение автотранспорта. В частности, было сокращено движение автобусного маршрута №37.

"Машины разворачивается на остановке "Площадь авиаторов" и не курсируют к конечной "ул. Еськова", – сообщили в городском совете.

Как писал OBOZ.UA, утром 8 февраля в Полтаве неизвестные запустили салют в районе Белой беседки. Местные жители проснулись от громких взрывов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!