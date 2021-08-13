В Чернигове полицейского сбили на пешеходном переходе: мужчина умер на месте. Фото

В Чернигове на пешеходном переходе легковой автомобиль Daewoo Nexia сбил сотрудника правоохранительных органов Олега Шарпатого. Медики лишь констатировали смерть мужчины.

Как сообщили в полиции, трагедия случалась 12 августа, около 21 вечера на улице Рокоссовского. Машина наехала на мужчину и с большой скоростью врезалась в столб.

Погибший 38-летний инспектор отдела ювенальной превенции, майор Олег Шарпатый от полученных травм скончался на месте.

В полиции отметили, что погибший был на хорошем счету на работе, который "ответственно и профессионально подходил к работе, был энергичным и добросовестным человеком".

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Также сослуживцы выразили соболезнования родным и близким Олега Шарпатого.

Чем занимается ювенальный инспектор?

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