В Чернигове полицейского сбили на пешеходном переходе: мужчина умер на месте. Фото
В Чернигове на пешеходном переходе легковой автомобиль Daewoo Nexia сбил сотрудника правоохранительных органов Олега Шарпатого. Медики лишь констатировали смерть мужчины.
Как сообщили в полиции, трагедия случалась 12 августа, около 21 вечера на улице Рокоссовского. Машина наехала на мужчину и с большой скоростью врезалась в столб.
Погибший 38-летний инспектор отдела ювенальной превенции, майор Олег Шарпатый от полученных травм скончался на месте.
В полиции отметили, что погибший был на хорошем счету на работе, который "ответственно и профессионально подходил к работе, был энергичным и добросовестным человеком".
Также сослуживцы выразили соболезнования родным и близким Олега Шарпатого.
Чем занимается ювенальный инспектор?
Розыск пропавших детей
Профилактика правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей.
Профилактический учёт детей, которые находятся в конфликте с законом.
Проверка по всем фактам травм и несчастных случаев с детьми, чтобы исключить вероятность насилия или оставления малолетних без присмотра.
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