В Чернигове отправят под суд двух патрульных, которые не предупредили убийство полицейского: что им грозит

Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников Патрульной полиции, которые в ночь на 2 октября 2021 года проявили служебную халатность, повлекшую трагедию. Подозреваемые не стали предотвращать избиение двух полицейских группой разъяренных подростков: капитан полиции Артур Ерохин умер от побоев, а его коллега Владимир Савон был срочно госпитализирован с множеством тяжелых травм.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного обвинителя. Обоим подозреваемым инкриминируют ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины, согласно которой им грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам досудебного следствия, указанные копы патрулировали улицы ночного Чернигова, и на ул. Независимости у супермаркета "АТБ" они обнаружили молодых людей, остро конфликтующих с правоохранителями, которые в этот момент были одеты по гражданке и находились в отпуске.

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После короткой беседы с обеими сторонами конфликта, патрульные приняли решение просто покинуть место, не задержав никого из участников драки и не попытавшись их разнять. После этого банда подростков накинулась на двух мужчин и начала жестоко с ними расправляться.

Напомним, что конфликт полицейских и компании несовершеннолетних "разгорелся" еще в кассовом зале супермаркета. Никто из посетителей и сотрудников магазина не удосужился унять подростков, увлекшихся нанесением ударов обидчикам.

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