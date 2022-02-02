В Чернигове отправят под суд двух патрульных, которые не предупредили убийство полицейского: что им грозит
Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников Патрульной полиции, которые в ночь на 2 октября 2021 года проявили служебную халатность, повлекшую трагедию. Подозреваемые не стали предотвращать избиение двух полицейских группой разъяренных подростков: капитан полиции Артур Ерохин умер от побоев, а его коллега Владимир Савон был срочно госпитализирован с множеством тяжелых травм.
Об этом сообщили в пресс-службе государственного обвинителя. Обоим подозреваемым инкриминируют ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины, согласно которой им грозит до пяти лет лишения свободы.
Согласно материалам досудебного следствия, указанные копы патрулировали улицы ночного Чернигова, и на ул. Независимости у супермаркета "АТБ" они обнаружили молодых людей, остро конфликтующих с правоохранителями, которые в этот момент были одеты по гражданке и находились в отпуске.
После короткой беседы с обеими сторонами конфликта, патрульные приняли решение просто покинуть место, не задержав никого из участников драки и не попытавшись их разнять. После этого банда подростков накинулась на двух мужчин и начала жестоко с ними расправляться.
Напомним, что конфликт полицейских и компании несовершеннолетних "разгорелся" еще в кассовом зале супермаркета. Никто из посетителей и сотрудников магазина не удосужился унять подростков, увлекшихся нанесением ударов обидчикам.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
врачи Черниговской областной больницы рассказали о состоянии второго полицейского, избитого подростками. Родственники потерпевшего объявили о сборе средств на дорогостоящее лечение;
резонансное преступление привело к отставке руководства Патрульной полиции в области;
в сети появилась информация о четверых студентах, которые совершили это жестокое избиение, старшему из них исполнилось 19 лет.