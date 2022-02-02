В Чернигове отправят под суд двух патрульных, которые не предупредили убийство полицейского: что им грозит

Екатерина Белоброва
Расследования
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В Чернигове отправят под суд двух патрульных, которые не предупредили убийство полицейского: что им грозит

Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников Патрульной полиции, которые в ночь на 2 октября 2021 года проявили служебную халатность, повлекшую трагедию. Подозреваемые не стали предотвращать избиение двух полицейских группой разъяренных подростков: капитан полиции Артур Ерохин умер от побоев, а его коллега Владимир Савон был срочно госпитализирован с множеством тяжелых травм.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного обвинителя. Обоим подозреваемым инкриминируют ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины, согласно которой им грозит до пяти лет лишения свободы.

Погибший капитан полиции со своими детьми.

Согласно материалам досудебного следствия, указанные копы патрулировали улицы ночного Чернигова, и на ул. Независимости у супермаркета "АТБ" они обнаружили молодых людей, остро конфликтующих с правоохранителями, которые в этот момент были одеты по гражданке и находились в отпуске.

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После короткой беседы с обеими сторонами конфликта, патрульные приняли решение просто покинуть место, не задержав никого из участников драки и не попытавшись их разнять. После этого банда подростков накинулась на двух мужчин и начала жестоко с ними расправляться.

Напомним, что конфликт полицейских и компании несовершеннолетних "разгорелся" еще в кассовом зале супермаркета. Никто из посетителей и сотрудников магазина не удосужился унять подростков, увлекшихся нанесением ударов обидчикам.

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