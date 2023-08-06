В Чернигове 3-летний мальчик выпал из окна многоэтажки: появились данные о состоянии ребенка

Вечером 5 августа трехлетний мальчик выпал из окна на 6 этаже в Чернигове. Сейчас ребенок госпитализирован в областную больницу.

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На данный момент ребенок находится в реанимационном отделении без сознания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области и издание "Суспільне Новини".

Инцидент произошел около 19:40 в многоэтажном доме по улице Независимости. По вызову на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции Черниговского района и полицейские ювенальной превенции.

Правоохранители установили, что мальчик 2020 года рождения выпал из окна шестого этажа. По предварительным данным, в тот вечер возле дома звучала заинтересовавшая ребенка музыка. Мать мальчика открыла окно, на котором установлена москитная сетка, и с ребенком на руках подошла к нему. Мальчик держал в руках фрукты. В момент, когда женщина отвлеклась, чтобы второй рукой положить фрукты на стол, мальчик облокотился на сетку и выпал с шестого этажа вместе с сеткой.

В момент падения ребенка возле дома находился врач, которые оперативно оказал мальчику неотложную медицинскую помощь до приезда кареты скорой помощи. В настоящее время идет выяснение обстоятельств происшествия.

Главный врач областной детской больницы Татьяна Лебедева рассказала в комментарии журналистам, что ребенок находится в реанимационном отделении без сознания в стабильно тяжелом состоянии. С помощью ультразвуковой диагностики и рентгенологического исследования медики установили, что у ребенка сотрясение мозга и внутренних органов, но переломов нет. Также главврач добавила, что сейчас пострадавший нуждается в круглосуточном и интенсивном лечении.

В свою очередь полицейские призывали родителей неукоснительно соблюдать правила безопасности в быту и следить за своими детьми. Правоохранители напомнили, что от падения ребенка уберегут решетки или плотно закрытые окна. Пространство у подоконника должно быть свободным от мебели: иначе ребенок сможет залезть на него и добраться до окна.

Напомним, в Кривом Роге 11-месячный ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна второго этажа. Девочка получила травмы, была экстренно госпитализирована и теперь находится под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в городском парке "Сказка" погибла 4-летняя девочка, которая развлекалась на батутах. Ребенок попал в петлю, по которой дети залезают наверх надувного аттракциона. Когда приехала скорая, девочка уже была мертва.

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