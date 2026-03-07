В Черкасской области в пруду нашли тела двух маленьких детей: детали трагедии

В Черкасской области местные жители сообщили полиции о жуткой находке. В одном из местных прудов обнаружили тела двух детей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Юлия Норовкова в комментарии "Суспільному". Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Что известно

По информации полиции, чрезвычайное происшествие произошло 6 марта в селе Юрковка Паланской территориальной общины Уманского района.

"На местном пруду обнаружили тела двух детей. Сообщение о происшествии поступило к спасателям от сотрудников полиции", – отметила пресс-секретарь ГСЧС в Черкасской области.

Тела несовершеннолетних в возрасте пять и шесть лет на лодке доставили на берег и передали работникам полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в селе Граденицы, что в Одесской области, 21 февраля под лед провалились трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их вытащили из воды, однако к сожалению, один ребенок погиб. По предварительным данным, двое парней и девочка пришли к водоему поиграть, вышли на лед и провалились.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине в городе Карловка двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

