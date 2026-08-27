В Черкасской области пьяный водитель устроил ДТП: машина влетела в пруд, погибла женщина. Фото

В селе Великая Севастьяновка Уманского района Черкасской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в пруд. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка, а в крови 38-летнего водителя обнаружили уровень алкоголя, который почти в десять раз превышал допустимую норму.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области. По данным правоохранителей, авария произошла 22 августа около полуночи.

Как произошла авария

По предварительным данным, мужчина двигался по улице Шевченко в направлении улицы Богдана Хмельницкого. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и съехал на автомобиле в пруд.

35-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ДТП. Проверка водителя на состояние опьянения показала 2,08 промилле алкоголя в крови.

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Водителя задержали и сообщили о подозрении

Мужчину задержали в порядкестатьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшей.

Какое наказание грозит водителю

Санкция ч. 3 ст. 286-1 УК Украины предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Также водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, 15 августа в Киевской области 49-летний водитель Volkswagen Touran в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль. В его крови обнаружили 2,61 промилле алкоголя, а 40-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Как писал OBOZ.UA, в Ровенской области 16-летний водитель в состоянии опьянения за рулем автомобиля сбил насмерть беременную женщину. После смертельной аварии правоохранители устанавливали все обстоятельства трагедии.

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