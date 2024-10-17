В Черкассах задержали прокурора по подозрению в педофилии: начато досудебное расследование. Фото

В Черкассах в среду, 16 октября, правоохранители задержали работника областной прокуратуры, которого подозревают в педофилии. Досудебное расследование было начато еще 7 октября.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. В ведомстве отметили, что обнаружили незаконную деятельность работника одной из областных прокуратур.

Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

– ч.2 ст. 155 "Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста";

– ч.1 ст. 156 "Развращение несовершеннолетних";

– ч. 3 ст. 156-1 "Домогательство ребенка для сексуальных целей".

"По этому факту Офис Генерального прокурора 7 октября начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований. В ходе досудебного расследования 16 октября при участии прокуроров Генеральной инспекции следователи ГБР при оперативном сопровождении работников Киберполиции задержали прокурора", – сказано в сообщении.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook отметил, что подозреваемый был задержан возле одной из местных школ.

"Около 17 школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии", – написал городской глава, опубликовав фото задержания.

В ОГП добавили, что сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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