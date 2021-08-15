В Черкассах мужчина ворвался в управление СБУ и угрожал взорвать здание: подробности ЧП

В Черкассах правоохранителями задержан 26-летний местный житель, который в субботу, 14 августа, ворвался в здание городского управления Службы безопасности Украины и угрожал его взорвать. Кроме того, он сжег свой гражданский паспорт и выкрикивал нецензурную брань в адрес Украины и ее национальных символов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Черкасской области. Копы были вызваны коллегами на место происшествия, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, сотрудники СБУ не могут проводить задержание гражданского лица в подобных случаях.

"На вызов немедленно выехали следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, экипажи Управление патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Они провели проверку на предмет взрывоопасных предметов по периметру и внутри здания, но ничего подозрительно не обнаружили", – указано в сообщении правоохранительного ведомства.

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Самого злоумышленника задержали и провели допрос согласно законодательству. Мужчина не смог объяснить своих мотивов и находился в крайне перевозбужденном состоянии. На место были вызваны медицинские работники, которые направили задержанного в лечебное учреждение города Смелы.

Сейчас ему инкриминируют ст.296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), подозреваемому грозит ограничение свободы до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ предупредили серию провокаций, которые были запланированы на время торжественных мероприятий в ходе Дня Независимости.