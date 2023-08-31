В Черкассах горе-водитель хотел откупиться от полиции: его будут судить

В Черкассах под суд пойдет 27-летний местный житель, который ездил без водительского удостоверения и регулярно нарушал правила дорожного движения. Когда полиция в очередной раз его остановила, мужчина пытался дать копам взятку в 6 тысяч гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры на официальном сайте. Обвинительный акт в отношении украинца, который предлагал неправомерную выгоду должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК) и умышленно не выполнял постановление суда, вступившее в законную силу (ч. 1 ст. 382 УК), уже направлено в суд.

Отмечается, что ранее этого водителя поймали пьяным за рулем. Тогда суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Суд лишил мужчину права управлять транспортными средствами на 1 год.

Несмотря на это, житель Черкасс продолжал ездить на авто. Он трижды был привлечен к админответственности за нарушение ПДД.

В июне 2023 года подозреваемый снова ехал за рулем и снова нарушал Правила дорожного движения. Его в очередной раз остановили копы. Мужчина попытался избежать наказания, предложив полицейским неправомерную выгоду в размере 6 тысяч гривен.

Пресс-служба прокуратуры подчеркнула, что нарушитель "был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды работнику полиции".

Теперь 27-летнему украинцу грозит наказание в виде штрафа от 1 тысячи до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан; ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы на тот же срок.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в Деснянском районе Киева водительница Volkswagen протаранила Jeep. Как оказалось, виновница аварии села за руль в состоянии алкогольного опьянения, а также хранила наркотики.

– В Голосеевском районе столицы правоохранители во время комендантского часа обнаружили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения, начал оскорблять инспекторов.

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