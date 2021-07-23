В Чехии белоруса признали виновным в терроризме за участие в войне против Украины

Высший суд Праги 22 июля изменил квалификацию преступлений в отношении 41-летнего гражданина Беларуси на терроризм. Алексей Фадеев воевал на Донбассе на стороне российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Белорусу увеличили срок заключения с 4,5 до 21 года.

Дипломат напомнил, что в сентябре 2020 года суд приговорил Фадеева к 4,5 годам тюрьмы за участие в войне против Украины. Однако тогда его признали виновным только в участии в организованной преступной группировке, не увидев в действиях обвиняемого терроризм.

"Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", – подчеркнул посол.

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Приговор вступил в силу, однако он может быть обжалован в Верховном суде Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гражданин Чехии Павел Кафка, приговоренный к трем годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне оккупантов, раскаялся в содеянном.