В четверг, 24 октября, в Чечне неизвестные расстреляли грузовик "Урал", принадлежащий в/ч 6779, где базируется Росгвардия. По предварительным данным, один военнослужащий Росгвардии был убит, еще один ранен.

Видео дня

Об этом сообщают российские паблики; официальной информации об инциденте еще не было. Известно, что нападение произошло примерно в обед, у станицы Петропавловск Грозненского района.

Росгвардейцы из 94-го полка оперативного назначения передвигались на грузовике "Урал", и на дороге между Чурт-Тогией (Петропавловск) и Беркарт-Юрт на их авто напали. Неизвестные расстреляли грузовик и сразу скрылись.

По предварительным данным, в результате нападения был убит Верещенко Дмитрий, еще один военный получил ранения. Нападавшие до сих пор не найдены.

Указанная в/ч 6779 расположена в Урус-Мартане. Это одна из баз 46-й бригады оперативного назначения Росгвардии. В частности, это база 94 полка оперативного назначения Росгвардии.

Этот полк принимал участие в боях под Часовым Яром и в районе села Андреевка Бахмутского района в июле 2024 года. Однако известны эти росгвардейцы стали намного раньше – благодаря своим показным видео. Из-за этих роликов их даже в РФ называют "токток-войском Рамзана Кадырова".

Так, известный российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин обвинил и главу Чечни, и его 94 полк "тикток-армии" в пиаре на захвате города Попасная. По утверждениям Гиркина, кадыровцы не имели отношения к захвату этого населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, сын Рамзан Кадыров уже назначен начальником отдела обеспечения безопасности председателя Чечни. Речь идет об Адаме Кадырове, которому всего 15 лет.

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