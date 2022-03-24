В Буче российские оккупанты расстреляли отца троих детей, сын чудом спасся: подробности трагедии

В Буче под Киевом российские оккупанты цинично расстреляли отца троих детей. Сыну, который был на месте убийства, повезло – пули прошли сквозь руку и капюшон куртки, не задев голову. Семье пришлось похоронить мужчину во дворе своего дома и покинуть село. Сейчас они в безопасности, но хотят, чтобы российский преступник был наказан.

17 марта в Буче под Киевом произошла трагедия. Юрист Руслан Нечипоренко вместе с младшим 14-летним сыном Юрием отправились в центр села за гуманитарной помощью. Им нужно было взять лекарства и немного бензина для генератора. В Буче уже давно нет ни света, ни тепла, ни связи.

Руслан и Юра ехали на велосипедах с небольшими рюкзаками, на руках у них были белые повязки. Они не успели отъехать от своего дома и километр, как навстречу им вышел российский военный.

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Как рассказывает жена Руслана Алла Нечипоренко, оккупант остановил их и стал спрашивать, куда они едут. "Муж пояснил, что за продуктами. В какой-то миг он оглянулся, чтобы посмотреть, где Юра, и раздался выстрел. Выродок выстрелил прямо в сердце Руслану, пуля прошла навылет. После этого он выстрелил в сына и ранил его в руку. Юра упал, и его накрыл капюшон от курточки, он еще приподнялся над головой, и это спасло сына. Этот отморозок выстрелил ему в голову, но пуля прошла через ткань. Сын немного полежал, а когда тот солдат ушел, встал и побежал в подвал детского садика. Там были люди с детьми, они помогли ему", – рассказывает Алла.

Тело Руслана осталось лежать на дороге. Только на другой день российские оккупанты согласились отдать тело мужчины. Родные взяли тачку, мама Руслана попросила двух солдат сопроводить ее, опасаясь тоже быть убитой.

Когда она вышла на улицу, то снова появился агрессивный российский солдат. Только увидев, что женщину сопровождают его сослуживцы, он отступил.

Руслана привезли на тачке во двор родного дома. Люди помогли выкопать могилу и похоронить мужчину.

Однако семья решила покинуть Бучу. Ночью вновь были сильные обстрелы. Им нужно было добраться до центра села, где от городского совета отходил автобус по зеленому коридору.

"Мы шли той же дорогой, где погиб мой муж. Шла я, мои трое сыновей и свекровь. Мы всю дорогу дрожали и молились, чтобы нас не убили. Постоянно стреляли, что-то взрывалось. Но мы спаслись", – говорит Алла.

Она также обратилась в полицию, сообщила об убийстве супруга и стала искать свидетелей преступления. Сейчас семья находится в безопасном месте, у пожилых родственников. Но им требуется материальная поддержка, поскольку люди убежали из села ни с чем. Сама Алла работала в детском саду.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карту 5168745606164116 Алла Нечипоренко.