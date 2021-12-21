В Британии заявили о риске вторжения РФ в Украину уже на этой неделе: на границе 100 тыс. войск

Руководители британской разведки предупредили министров о якобы очень реальной возможности вторжения России та территорию Украины в канун Рождества, 25 декабря. Там подчеркнули, что силы РФ состоят из сосредоточенных на границе 100 тысяч наземных войск, танков, ударных вертолетов, артиллерийских и зенитных полков.

О такой угрозе пишет британский таблоид Daily Star. К тому же акцентируется, что дата вероятной атаки страны-агрессора "совпадает с 42-й годовщиной злополучного вторжения" Советского Союза в Афганистан.

Отметим, что СМИ не ссылается на какие-либо источники и только подчеркивает, мол, ни в Министерстве обороны, ни в Министерстве иностранных дел Британии не захотели комментировать, какие действия может предпринять их страна в случае новой российской агрессии.

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"Нет возможности прямого военного вмешательства Британии, США или НАТО в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант – дипломатические и экономические санкции", – процитировало издание полковника Ричарда Кемпа, экс-командующего пехотным батальоном британских военных в Афганистане.

Также упоминаются слова министра обороны Британии Бена Уоллеса. Тот заявил, что Украина не является членом НАТО, и поэтому концепция коллективной обороны относительно нее не применяется.

"Маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Украинцы это знают", – выразил убеждение он.

На вопрос, означает ли это, что в этой ситуации "Украина предоставлена сама себе", Уоллес заверил, что вместо военных действий России "грозят глубокие и серьезные экономические санкции с долгосрочными последствиями".

"Мечта Владимира Путина вернуть себе территорию, которая когда-то принадлежала СССР, почти наверняка закончится военным конфликтом, а с учетом того, что США поклялись поддерживать Украину, противостояние сверхдержав кажется почти неизбежным", – утверждает СМИ.

В материале также приводятся слова украинского министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной о том, что масштабный конфликт в Европе почти неизбежно последует за полным вторжением в Украину со стороны России.

Напомним: в Британии отказались от идеи отправить в Украину несколько сотен спецназовцев для сдерживания угрозы вторжения войск России на ее территорию. Там, в частности, апеллируют к тому факту, что страна не является членом НАТО.

А министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Запад не стремится возвращаться к холодной войне с Россией, если та решится на полномасштабное вторжение в Украину. В то же время хочет возобновления диалога со страной-агрессором.

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