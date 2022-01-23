В Британии пригрозили РФ расплатой за попытку установить 'марионеточный' режим в Украине

Российской Федерации грозят серьезные экономические санкции, если она установит в Украине марионеточный режим во главе с пророссийским лидером. Таким там называют бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Об этом заявил высокопоставленный британский чиновник, передает Reuters. По данным британской и американской разведки, российские агенты "контактировали с рядом бывших украинских политиков в рамках обсуждения планов вторжения".

Ранее в МИД РФ назвали это "дезинформацией" и обвинили Британию и НАТО в "эскалации напряженности" из-за Украины. А в украинском Офисе президента считают, что к этому нужно отнестись серьезно.

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"Если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим, будут очень серьезные последствия", – пригрозил британский вице-премьер Доминик Рааб.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Британии отказалось предоставить доказательства в поддержку своих обвинений в отношении Кремля.

По словам источника издания в ведомстве, это потому, что делиться разведывательными данными у них не принято. Он подчеркнул, что подробности были рассекречены только после тщательного рассмотрения с целью сдерживания российской агрессии.

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