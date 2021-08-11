В Британии опубликовали расследование о преступлениях боевиков ЧВК Вагнера в Ливии. Фото

Российские наемники из частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" участвовали в спецоперации в Ливии (Северная Африка), где закладывали мины, чтобы взорвать мирных жителей и казнить заключенных. Кремлевских военных использовал ливийский полевой командир Халифа Хафтар, когда начал нападение на поддерживаемое ООН правительство в столице Триполи.

Об этом сообщается в расследовании ВВС "Русские наемники Хафтара: изнутри группы "Вагнера"", которое было опубликовано в среду, 11 августа. Как отметила газета The Sun, солдаты из группы "Вагнера" формально не являются частью вооруженных сил РФ, "но были использованы Владимиром Путиным для расширения своей империи". Издание также назвало наемников "пиратами Путина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Журналисты ВВС побеседовали с двумя бойцами ЧВК, которые рассказали о жестокости группы. К примеру, один из заключенных был убит после фразы: "Никто не хочет лишнего рта для кормления".

Один житель деревни в Ливии признался: российские наемники убили его родственников и должны были казнить его самого, но он притворился мертвым. Это помогло мужчине сохранить свою жизнь.

Показания этого свидетеля помогли BBC идентифицировать подозреваемого в убийствах, сказано в материале.

На то, что военные приехали в Ливию именно из России, указывают множество фактов. К примеру, военный аналитик подтвердил расследователям, что некоторые оружейные технологии ЧВК доступны только для военнослужащих РФ.

Техника "Вагнера" была запечатлена ранее в этом году на спутниковых снимках. Как отметили журналисты, в Ливию свезли столько оружия, танков и самолетов, что их хватит для уничтожения целой армии.

В целом предполагается, что наемников от 5 до 10 тысяч, которые "сеют хаос по всему миру", пишет The Sun.

С 2014 года они поддерживают режимы в Сирии, Венесуэле, Центральноафриканской Республике.

Впервые же появились примерно в 2014-м на востоке Украины, куда их направили для поддержки российских войск. "Путин держал их на расстоянии вытянутой руки", – отметили в The Sun.

Добавим, что в новом журналистском расследовании рассказывается и о планшете Samsung, который был найден на западе Ливии в феврале 2021 года. Вероятно, технику забыл или потерял наемник ЧВК Вагнера.

В планшете содержалась информация с заявкой на получение вооружения и техники и другие данные, говорящие о том, что ЧВК на самом высоком уровне поддерживается Москвой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Германии заметили самолет "повара" Путина Евгения Пригожина, который находится под санкциями. Олигарха называют "хозяином" ЧВК Вагнера.