В Бородянке "кадыровцы" расстреляли 12 раненых россиян, которым обещали эвакуацию в Беларусь

В поселке Бородянка Киевской области "кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских оккупантов. Солдатам вражеской армии обещали эвакуацию в Беларусь, однако они были убиты своими же соратниками.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram-канале в субботу, 12 марта. Такие данные поступили от украинской разведки.

"Это произошло во временно оккупированной Бородянке в Киевской области около 16:00 12 марта. Раненые, которых расстреляли, ждали эвакуации на лечение в Беларусь", – сказано в сообщении.

Убитые оккупанты числились в воинской части 06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края.

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Напомним, по данным СМИ, трупы российских оккупантов свозят в белорусский город Мозырь (примерно 60 км от границы с Украиной). Эту территорию, вероятно, охраняют "кадыровцы". Тела солдат страны-агрессора находятся даже не в холодильниках, а в обычном помещении, где они начинают гнить и разлагаться. Предположительно, где-то рядом там находится крематорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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