В Берлине произошла перестрелка, 3 человека получили ранения
В Берлине (Германия) днем в пятницу, 30 июля, произошла стрельба на стоянке строительного магазина. Ранения – в том числе огнестрельные и ножевые – получили как минимум три человека, хотя СМИ сообщают также о четырех пострадавших: трех мужчинах и женщине.
Как передает газета Berliner Zeitung, инцидент случился в районе Веддинг. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, раненных доставили в местную больницу на каретах скорой помощи, сообщил представитель пожарной охраны.
Telegram-канал "РИА Новости" со ссылкой на источник в полиции написал, что пострадавших в результате инцидента – трое. Речь идет об умышленном нападении, а версия теракта полностью исключена.
Предварительно, резня и стрельба произошли в ходе конфликта, который перерос в драку. Преступник выстрелил по меньшей мере один раз, ему удалось скрыться.
По данным Bild, один человек получил ранение ножом, другой – огнестрельное, а третий – черепно-мозговую травму.
На месте происшествия работали патрульная и криминальная полиция, место стрельбы оцепили.
После преступления правоохранители начали в городе масштабную полицейскую операцию, чтобы найти злоумышленника. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее в Вашингтоне (США) возле мексиканского ресторана примерно в 1,5 км от Белого дома произошла стрельба. Два человека получили ранения. Местная полиция сообщила, что всего было произведено 20-30 выстрелов.
А в Италии во время студенческой вечеринки в Сан-Вито (окрестности Сицилии) один из молодых людей достал огнестрельное оружие и ранил 10 человек. Причиной пальбы стал конфликт между двумя группами выпускников.