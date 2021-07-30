В Берлине произошла перестрелка, 3 человека получили ранения

В Берлине (Германия) днем в пятницу, 30 июля, произошла стрельба на стоянке строительного магазина. Ранения – в том числе огнестрельные и ножевые – получили как минимум три человека, хотя СМИ сообщают также о четырех пострадавших: трех мужчинах и женщине.

Как передает газета Berliner Zeitung, инцидент случился в районе Веддинг. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, раненных доставили в местную больницу на каретах скорой помощи, сообщил представитель пожарной охраны.

Telegram-канал "РИА Новости" со ссылкой на источник в полиции написал, что пострадавших в результате инцидента – трое. Речь идет об умышленном нападении, а версия теракта полностью исключена.

Видео дня

Предварительно, резня и стрельба произошли в ходе конфликта, который перерос в драку. Преступник выстрелил по меньшей мере один раз, ему удалось скрыться.

По данным Bild, один человек получил ранение ножом, другой – огнестрельное, а третий – черепно-мозговую травму.

На месте происшествия работали патрульная и криминальная полиция, место стрельбы оцепили.

После преступления правоохранители начали в городе масштабную полицейскую операцию, чтобы найти злоумышленника. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как писал OBOZREVATEL: