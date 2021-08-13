В Бердянске суд вынес приговор студенту, от которого родила малолетняя

В Бердянске несовершеннолетний студент несколько раз вступал в половую связь с 12-летней. В итоге девочка родила, а уроженца Запорожской области приговорили к условному сроку за изнасилование.

Соответствующее решение было вынесено 6 августа Бердянским горрайонным судом Запорожской области. Судья решил смягчить наказание, учитывая, что на момент совершения преступления обвиняемый не достиг совершеннолетия.

В постановлении указано, что девочка забеременела летом 2019 года. Студент изнасиловал ее в нежилом помещении в Бердянске.

На заседании он сообщил, что потерпевшая давала согласие (однако интимная связь с малолетней считается изнасилованием в независимости от этого). Парень признал свою вину.

Юная мама в суде заявила, что парень – знакомый ее брата. Студент при этом угрожал рассказать друзьям об их связи, если она сообщит о случившемся подругам или своей матери.

В 2020 году малолетняя родила доношенного ребенка. Отцовство парня (в 99,9999%) было установлено экспертизой.

Суд решил дать возможность молодому человеку исправиться: приговорил его к 5 годам лишения свободы, однако освободил от наказания, если подсудимый в течение 2 лет не нарушит закон и выполнит возложенные на него обязательства.

Так, его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч гривен в пользу пострадавшей за то, что ей нанесен моральный вред, заключающийся в моральных страданиях, которые потерпевшая понесла в связи с нарушением привычных условий жизни, возможности обучения и общения со сверстниками. Представители потерпевшей при этом запрашивали компенсацию в 500 тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Винницкой области 33-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки. Ранее он был неоднократно судим за насильственные и имущественные преступления.