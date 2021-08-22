В Бердичеве мужчина ножом убил сожительницу, она успела лишь позвать на помощь

Сотрудники правоохранительных органов в Бердичеве Житомирской области задержали 49-летнего местного жителя, который 21 августа ударил в шею ножом собственную сожительницу, после чего она скончалась. Перед смертью женщина успела выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области. Сейчас мужчина задержан и подозревается в совершении преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как рассказали очевидцы трагедии, подозреваемый и его 44-летняя подруга сильно поругались. В ходе скандала мужчина схватил нож и ударил им обидчицу. Как оказалось, пара была давно известна постоянным выяснением отношений и громкими взаимными оскорблениями.

Оперативники во время проведения следственных действий изъяли нож и приобщили его к делу, как орудие убийства. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном Черноморске под Одессой мужчина жестоко избил пожилую женщину за долги ее совершеннолетнего сына. Пенсионерка скончалась от тяжелой травмы головы через несколько дней в больнице.