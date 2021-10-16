В Белой Церкви расследуют жестокое обращение копов с мужчиной: били ногами

В ночь с 9 по 10 октября в Белой Церкви Киевской области сотрудники Патрульной полиции безосновательно напали на водителя, которого задержали за нарушение правил движения. Правоохранители избили мужчинами за вспыльчивое проявление эмоций, а также надели на него наручники, ограничив свободу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, которое и проводит расследование данного факта. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября.

Как стало предварительно известно, копы остановили автомобиль, водитель которого выехал на красный сигнал светофора. Патрульные пришли к выводу, что нарушитель ПДД находится в состоянии алкогольного опьянения и даже не стали подтверждать свою версию проведением алкотеста.

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Копы сели в служебный автомобиль, чтобы выписать водителю штраф. Последний в порыве возмущения ударил ладонью по заднему стеклу их машины. Это стало буквально триггером для патрульных, которые буквально выскочили из машины и скрутили "агрессора".

"Несмотря на то, что мужчина призывал их не бить его и просил прощения за сиюминутный порыв, один из сотрудников полиции удерживал его, а второй наносил удары ногами и руками по голове и телу", – указано в уведомлении.

Подозреваемому инспектору Патрульной службы вменяют уголовное производство по 365 УК Украины. Это значит, что копу грозит до восьми лет лишения свободы за превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине жертвой физического нападения оказался сам полицейский. Мужчина, который вел себя неадекватно под воздействием алкоголя, ударил в лоб правоохранителя, сделавшему ему замечание.