В Белгороде раздались взрывы: россияне пишут о прилетах и разрушениях. Видео

В ночь с 24 на 25 июня россияне пожаловались на массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Там раздавались взрывы, работала вражеская ПВО, однако есть и информация о попаданиях.

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Местные паблики информировали, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. После этого регион атаковали беспилотники, а затем и ракеты.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки есть пострадавшая, ее госпитализировали. Еще один мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти, ему оказали помощь на месте.

"Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна", – написал он.

Россиян призвали "в целях безопасности быть бдительными и не гулять ночью на улице".

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Дубовое под Белгородом Вооруженные силы Украины поразили пусковую установку "Панцирь-С1". Это уже второй зенитный ракетный комплекс, уничтоженный в Белгородской области за двое суток.

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