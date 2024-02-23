В Беларусь вывезли почти 2,5 тысячи украинских детей: их учат любить Россию и включают песни 'Любэ'

Из Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ по октябрь 2023 года, в Беларусь вывезли по меньшей мере 2442 ребенка. К этому причастны провластные структуры республики.

В Беларусь вывозили детей преимущественно из Донбасса (наибольшее количество – из Мариуполя и Лисичанска). Как утверждается в расследовании Радио Свобода, в детских лагерях РБ маленьким украинцам промывают мозги по советским стандартам.

"Детям навязывают просоветские нарративы, их милитаризуют и искореняют их национальную идентичность", – считают эксперты.

В организации так называемого "отдыха детей", в 2022-м было причастно белорусское отделение ЮНИСЕФ (ООН). Поэтому из головного офиса организации пришло распоряжение о приостановке всех программ и финансирования отделения ЮНИСЕФ в Беларуси.

Однако к перемещению украинских детей в Беларусь имеют прямое отношение еще две организации. Это так называемый благотворительный фонд белорусского паралимпийца Алексея Талая, а также республиканское общество Красного Креста.

Считается, что именно Алексей Талай был инициатором всей программы по угону детей в Беларусь. Но не по зову чистого сердца. Сначала он договорился о российском финансировании "проекта", а теперь "осваивает бюджет".

Белорусское общество Красного Креста, также как и республиканское отделение ЮНИСЕФ, было исключено из Международной федерации организации. И тоже из-за украинских детей. Однако руководитель БОКХ Дмитрий Шевцов даже теперь не скрывает своих визитов на оккупированные территории Украины.

В летних лагерях Беларуси маленьким украинцам тщательно промывают мозги. Например, на концертах певицы "Сестры Груздеви" со сцены желают, "чтобы Байден сдох, и Зеленский тоже, а Путин процветал над всей Украиной".

Кроме местных "сестер", детям привозят "звезд" из РФ - понятно, что только тех, кто поддерживает режим. Например, группу "Любэ" и Ирину Аллегрову. Последние "грузят" малышей песнями российской эстрады на военную тематику.

Что интересно – так это реакция самих детей на такую пропаганду. Однако при изготовлении пропагандистских видео организаторы не рискуют и дают на камеру только детей из Горловки, Донецка и других, ранее оккупированных городов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы стянула к границе более 110 тысяч военнослужащих. По его словам, "ударная группировка" находится вблизи белорусской границы с ноября 2023 года.

В свою очередь белорусский диктатор Александр Лукашенко пожаловался на страны Запада, в которых якобы нарастают "аппетиты" в военно-политической сфере. Также он заявил, что угроза Третьей мировой войны растет.

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