В авто попало 10 пуль, ранен водитель: появились первые фото с места покушения на Шефира

В полиции подтвердили, что неподалеку от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель получил три пули и был госпитализирован в больницу "Феофания". Сейчас ему оказывают помощь в реанимации.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, ввели спецоперацию "Сирена" для розыска злоумышленников.

По информации OBOZREVATEL, в автомобиль стреляли из автоматического оружия с разных сторон дороги.

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Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь Шефира, сообщать на линию 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шефир ехал на машине из дому на работу, дорога проходила через лес, где его ожидала засада.

57-летний Сергей Шефир отвечает за организацию ежедневной работы главы государства. Давний соратник Владимира Зеленского.