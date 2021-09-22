В авто попало 10 пуль, ранен водитель: появились первые фото с места покушения на Шефира

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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В авто попало 10 пуль, ранен водитель: появились первые фото с места покушения на Шефира

В полиции подтвердили, что неподалеку от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель получил три пули и был госпитализирован в больницу "Феофания". Сейчас ему оказывают помощь в реанимации.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, ввели спецоперацию "Сирена" для розыска злоумышленников.

По информации OBOZREVATEL, в автомобиль стреляли из автоматического оружия с разных сторон дороги.

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Правоохранители просят всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь Шефира, сообщать на линию 102.

Ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал
Водитель получил три пули и был госпитализирован в "Феофанию"
Стреляли из автоматического оружия
В автомобиль попало более 10 пуль
Машину обстреляли из леса
Введена спецоперация "Сирена"
Водителю оказывают помощь в реанимации

Как сообщал OBOZREVATEL, Шефир ехал на машине из дому на работу, дорога проходила через лес, где его ожидала засада.

Село Лесники

57-летний Сергей Шефир отвечает за организацию ежедневной работы главы государства. Давний соратник Владимира Зеленского.

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