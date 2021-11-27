В авто депутате горсовета Харькова от 'ЕС' обнаружили прослушку. Фото

В автомобиле депутата Харьковского городского совета от "Европейской Солидарности", участника войны против российской агрессии Юрия Корсунова обнаружили прослушивающее устройство.

Об этом в Facebook сообщил участник войны, общественный активист, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

Он также отметил, что Корсунов является членом ветеранской ОО "Res_Publica. Братья по Оружию".

Погребиский также обнародовал фото с изъятым оборудованием.

Видео дня

"Сегодня участник войны, член ОО "Res_Publica. Братья по Оружию", депутат Харьковского городского совета от "Европейской Солидарности", сев в свою машину, почувствовал, что кто-то двигал его сиденья…после просмотра видео с камер наблюдений определили приход двух мужчин на автостоянку, а затем видео обрывается", - сообщил Погребиский .

"Юрий Корсунов решил поверхностно осмотреть свой автомобиль и на первый взгляд увидел под рулем как бы посторонний предмет.

Далее он вызвал полицию, которая обнаружила действительно предмет незаконной слежки за ветераном, нашим побратимом, членом ОО "Республика.Братья по Оружию", - сообщил Погребиский.