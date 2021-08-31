В августе на Донбассе погибли девять бойцов ВСУ, 28 получили ранения

Оккупанты продолжают игнорировать договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе. Только за август 2021 года от пуль врага погибли девять украинских военнослужащих, еще 28 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщила в Facebook уполномоченная в Верховной Раде по правам человека Людмила Денисова, только за последние сутки на Донбассе погиб украинский воин. Еще двое были ранены.

Денисова обратилась к международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию на Донбассе, с призывом содействовать действительному режиму прекращения огня.

"Призываю международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить агрессора прекратить огонь на линии разграничения", – написала Денисова.

Известно, что в понедельник, 30 августа, противник три раза нарушил условия полного и всеобъемлющего перемирия, при этом задействовав пехотное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно имя бойца, получившего в понедельник 30 августа смертельное ранение вблизи Попасной на Луганщине.