19-летний водитель без прав и пьяный: стали известны подробности ДТП с тремя погибшими на Львовщине

На Львовщине на трассе Борислав – Самбор – Мостыска – Дрогобыч в селе Попели 24 августа произошла жуткая авария. На дороге столкнулись два автомобиля: Volkswagen Passat и Volkswagen Golf. В результате погибло трое людей, еще семеро пострадали, трое из них сейчас в реанимации.

Виновник аварии, 19-летний водитель Volkswagen Passat, который выскочил на встречную полосу, был под действием алкоголя и без водительских прав.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Небольшое село на Львовщине Ясеница-Сольная сейчас в трауре. Погибшими пассажирами такси Volkswagen Golf оказались трое молодых жителей этого населенного пункта.

"Молодые люди поехали на концерт ко Дню Независимости в Дрогобыч. Они все давно дружат, некоторые из них были родственниками. А теперь они погибли", – рассказывает жительница села Виктория. По ее словам, концерт закончился поздно, и ребята решили возвращаться на такси. Их согласился подвезти 40-летний мужчина на своем "гольфе".

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"Этот таксист тоже погиб. Его звали Ярослав Белый, он жил в Бориславе. У него осталась жена и двое детей. Я знаю, что Ярослав был очень добрым и отзывчивым человеком. Он и ребят согласился подвезти, хотя их было много. Четверо сели сзади в его небольшой машине, а один впереди", – вспоминает знакомая таксиста Мария.

По словам женщины, Ярослав ранее был охранником в Трускавце в гостиницах, а таксистом работал последний год.

Когда машина проезжала село Попеля, навстречу им вылетел Volkswagen Passat, за рулем находился 19-летний парень. Он был пьян. На большой скорости он лоб в лоб столкнулся с такси. От удара автомобили смяло, один из них загорелся, а одна из пассажирок даже вылетела из машины. Тушить пожар бросились жители соседних домов, их разбудил ночной грохот.

Полиция установила, что 19-летний водитель был пьян. Также у него никогда не было водительских прав. По словам местных жителей, его мама работает врачом.

В результате аварии на месте погибли Ярослав Белый, 16-летняя школьница Надя Довжинская и 19-летний Марьян Багрий. Двоюродная сестра Нади – Христина Олексивская – выжила в этой жуткой аварии. У нее серьезные травмы – перелом ноги, челюсти, выбиты зубы, повреждена селезенка, черепно-мозговая травма. Христина и Надя очень дружили, в социальных сетях у них много совместных фотографий.

Роман Багрий, двоюродный брат погибшего Марьяна, попал в больницу. Их друг Руслан Шифурко тоже находится в реанимации с тяжелыми травмами. По словам врачей, у молодых людей разрывы селезенки, кишечника, переломы ног и таза.

Мама Романа Оксана сказала нам, что состояние сына ухудшилось. "Я не могу говорить, но Роме сейчас хуже, у него болит живот", – говорит она сквозь слезы.

Полиция уже сообщила о подозрении водителю Volkswagen Passat. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Если вина будет доказана, то виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас водитель также находится в больнице, он взят под стражу.