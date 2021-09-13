Отец с инвалидностью тянул сына как мог: новые детали гибели в "Артеке" 12-летнего мальчика

В детском лагере "Артек" в Пуще-Водице под Киевом скончался 12-летний Павел Теровец из Кропивницкого. Мальчику стало плохо во время рисования и он потерял сознание. Приехавшие на вызов медики смоли лишь констатировать смерть ребенка, который незадолго до трагедии жаловался на самочувствие.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В "Артек" Павел приехал еще 3 сентября, об этом в Facebook сообщал также его отец Игорь. Известно, что мальчик недавно жаловался на ухудшение здоровья в медсанчасть, где провел два дня. У него было что-то похожее на ОРВИ.

А уже 12 сентября во время занятий рисованием он потерял сознание. В лагерь сразу же вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали лишь смерть ребенка. В "Артеке" назвать причину смерти Павла не могут.

Видео дня

"В воскресенье в 12:40 он потерял сознание. Вызвали скорую. Причины смерти пока неизвестны, точные выводы сделает только судмедэкспертиза. Мы тоже ждем результаты", – сказал юрист лагеря Игорь.

У самого отца есть группа по инвалидности. До 2015 года Игорь Теровец работал на стройке, однако у него обнаружили тяжелую форму сахарного диабета, пришлось перенести операцию на ноге. Позже у Игоря обнаружили остеомиелит.

В течение нескольких лет мужчина перенес ряд операций и ампутаций, у него был перелом ноги, пришлось вставлять спицы. В итоге он передвигается на инвалидной коляске и не может работать. В последнее время Игорь собирал деньги на новое лечение, ему был необходим имплантат.

При этом всем сына мужчина воспитывал в одиночку. Семья живет на пособия, но также отец продавал цветы возле супермаркета. На одном из видео, которое попало в соцсети, Игорь рассказал, что выращивает цветы летом и торгует ими. Павел во всем помогал своему папе.

"Семья очень бедная. Папа сам, как мог, тянул своего сына, тот был смыслом всей его жизни. Они жили на социальное пособие. Пару лет назад, помню, был сюжет на телевидении. Тогда отец рассказывал, что им задерживали выплаты", – говорит OBOZREVATEL волонтер Елена, которая помогает мужчине.

В начале мая у мальчика умерла бабушка – мама отца. О родной матери Паши ничего неизвестно. Но в семье есть еще один старший сын.

В Кировоградской областной администрации нам сказали, что семья не состояла на учете как попавшая в сложные жизненные условия.

Сейчас отец мальчика выехал в Киев, он хочет получить результаты вскрытия. Похороны ребенка назначены на вторник, 14 сентября. Помочь семье можно, перечислив средства на счет ПриватБанка: 5168 7554 5978 4738.

Это уже не первая внезапная смерть ребенка в лагере. 21 августа под Геническом также внезапно впал в кому 12-летний Тимофей Дегальцев из Запорожья. Через несколько дней он умер.