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Настав час офігітэльних історій!

Міністерство оборони України опублікувало перелік кандидатів, які подалися до антикорупційної ради при міністерстві.

Серед інших кандидатів є такий собі екс-нардеп Дмитро Добродомов. Який заявився від організації "Народний контроль"!

Цей "товариш" має дуже плідний досвід співпраці з російськими пропагандистами та спецслужбами!

Нагадаю, що в 2015-2016 роках патріотичні хакери зламали переписку низки російських пропагнандонів, які координували свою роботу з спецслужбами немитої. Серед цих пропагандонів окремо вирізнялася російська продюсерка та журналістка Марія Столярова. Яка в той час курувала роботу новин колабораційного телеканалу "Інтер".

В 2014 році Столярова публічно підтримувала анексію Криму, закликала до сепаратизму, відвідувала незаконно окуповані території з російського боку та виготовляла сюжети на захист проросійських ватажків

Також виявилось, що ця Столярова, яку СБУ депортувало з України після скандалу, співпрацювала та навіть погоджувала сюжети нібито українського телеканалу з органами безпеки так званої "ДНР" через ще одного російського журналістка Леоніда Муравйова. В листуванні якого можна виявити неодноразові посилання на "Машу". Зокрема, виконуючи завдання російських спецслужб, Столярова ввела заборону на найменування в ефірах "Інтеру" так званих "ЛДНР" терористами.

Серед політиків, яких інформаційно курувала Столярова був і Дмитро Добродомов! В зламі листування є неодноразові згадки того, що саме Столярова забезпечує його піар, так само як і піар "Оппоблоку". Вочевидь, саме таке завдання перед нею ставили російські спецслужби.

Дмитро Добродомов за зв’язки з фсбешними журналістами був доданий до бази "Миротворця".

Тепер цей контактер з російськими пропагандонами в погонах рветься до антикорупційної ради при Міністерстві Оборони. В орган, який буде контролювати прозорість закупівель. Як Добродомов буде розпоряджатися інформацією, отриманою в МО? Чи не буде зливати її своїм російським друзям та подругам?

Закликаю МО та контррозвідку СБУ не допустити інфільтрації подібної людини в апарат міністерства!

Потрібен розголос!

UPD

"Народний контроль – це той самий де був максимка нєвєнчаний, депутат Миколаївської ради.

Зливав інфу рсн.

Встиг втікти.

А може хтось з СБУ злив, що за ним скоро прийдуть"

Цей коммент варто винести окремо

P.S.Також цікаво, що саме Добродомов передав 4-й канал ліквідованому нардепу-колаборанту, працюючому на ФСБ Олексію Ковальову. Цікава історія вимальовується.