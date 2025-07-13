В аквапарке на Полтавщине произошла трагедия: мальчик упал в бассейн и погиб

В пятницу, 12 июля, в одном из аквапарков села Супруновка на Полтавщине произошла трагедия — погиб ребенок. 6-летний мальчик случайно упал в бассейн.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Отмечается, что около 18:00 в милицию поступило сообщение от медиков о несчастном случае на территории водного комплекса.

По предварительной информации, шестилетний мальчик случайно упал в бассейн. Его достали из воды уже без сознания. Врачи сразу начали реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось — смерть наступила на месте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, днем 9 июля террористическая армия России нанесла очередные удары по правому берегу Херсонской области. В результате атаки россияне убили годовалого мальчика в селе Правдиное.

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