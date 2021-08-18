В аэропорту Кабула погибли минимум 40 человек – СМИ

В аэропорту столицы Афганистана Кабула, по предварительным данным, погибли не менее 40 человек. Некоторые скончались в результате стрельбы, другие получили смертельные травмы во время давки, заявили представители "Талибана".

Об этом во вторник, 17 августа, сообщило TOLOnews. Корреспондент издания отметил, что люди разного возраста, как женщины, так и мужчины, некоторые без паспортов, до сих пор пытались покинуть страну.

Так, толпы афганцев на второй день правления талибов в городе все еще собирались вокруг международного аэропорта Кабула. Впрочем, все коммерческие полеты были прекращены.

Представитель движения "Талибан", командир боевиков в аэропорту Мохибулла Хекмат обратился к жителям, призвав их "не обманывать себя фальшивыми слухами о рейсах за границу" и попросив не приезжать в аэропорт.

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"Они не должны висеть на самолетах иностранцев... Они должны оставаться в своих домах, тогда у них не будет проблем", – сказал Хекмат.

Один из жителей Кабула сообщил журналисту, что слышал, будто многие смогли покинуть страну без виз и паспортов. "Поэтому мы и приехали сюда сегодня", – пояснил мужчина.

Другой афганец, который ждал под аэропортом, признался, что не знает, как еще ему поступить в этой ситуации.

Напомним:

ранее в аэропорту Кабула американские военные застрелили двух вооруженных человек. В Минобороны США говорят, что те открыли огонь в сторону бойцов.

В сети также появились кадры, как люди падали с самолетов в Кабуле. Местные в панике пытались любым способом сбежать из Афганистана.

Во вторник утром из Афганистана возобновились рейсы для эвакуации дипломатов и гражданских лиц.

Как писал OBOZREVATEL, из захваченного талибами Афганистана одним военным грузовым самолетом США Boeing C-17 Globemaster III эвакуировали за раз 640 человек. Это один из самых массовых перелетов в истории.