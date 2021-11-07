В аэропорту 'Борисполь' поймали 17 человек с поддельными COVID-сертификатами

Правоохранители обнаружили 17 COVID-сертификатов с признаками подделки в "Борисполе". Их предъявили пассажиры международного аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Отмечается, что инциденты произошли 5 и 6 ноября.

"Так, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября", – сказано в сообщении.

В каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Украинские власти намерены существенно ужесточить ответственности за подделку медицинских документов. Ответственность грозит не только изготовителям "липовых" документов, но и украинцам, которые будут использовать фейковый COVID-сертификат. Соответствующие изменения к Уголовному кодексу содержатся в законопроекте № 6084, который в начале ноября был принят Верховной Радой в первом чтении.

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Вот, какие наказания предлагают ввести:

За использование заведомо поддельного документа, который подтверждает факт вакцинации – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет;

За внесение медработниками заведомо неправдивых данных в медицинские документы, касающиеся особо опасных болезней – штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 1 до 3 лет;

Изготовление поддельных документов, которые подтверждают вакцинацию от особо опасных болезней, с целью сбыта – от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения рассматривает возможность внедрения так называемой "ковидной амнистии". Она будет предназначаться для украинцев, которые нелегально приобрели сертификат о вакцинации.