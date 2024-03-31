В 2023 году в Украине выросло количество случаев домашнего насилия: в МВД привели статистику

В 2023 году в Украине существенно возросло количество случаев домашнего насилия. Национальная полиция зарегистрировала более 291 тысячи таких фактов – это на 20% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80% (с 1498 по 2701). Также было выявлено на 36% больше административных правонарушений.

Тем временем в течение всего двух месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Динамика роста среди административных правонарушений при этом меньше.

"По прогнозам Аналитического центра МВД на 2024 год ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%", – отметили в МВД.

В Министерстве совместно с народными депутатами инициировали изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола. Это связано с ратификации Стамбульской конвенции.

Соответствующий законопроект №8329 был принят за основу Верховной Радой Украины 22 ноября 2023 года. Вскоре этот документ будет вынесен на рассмотрение нардепами для принятия в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство социальной политики создало новый интернет-портал для жертв домашнего насилия. В нем содержится информация об горячих линиях центров оказания помощи пострадавшим в территориальных громадах и регионах.

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