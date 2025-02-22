В 20 метрах от берега: на Днепропетровщине водолазы нашли в реке тело мужчины. Фото

В Днепропетровской области водолазы ГСЧС нашли тело мужчины, который утонул накануне. Спасателям пришлось обследовать более 800 кв. метров акватории реки Волча.

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Трагическая ситуация произошла в поселке Богодаровка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что тело мужчины, пропавшего 21 февраля, было обнаружено на расстоянии 20 метров от берега реки и на глубине 5 м.

"Тело утопленника нашли в реке Волчья на глубине 5 метров и на расстоянии 20 метров от берега", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на реке Волча двое мужчин провалились под лед, одного из которых (1995 года рождения) спас проходивший мимо подросток. Другой мужчина, на год старше спасенного, скрылся под водой.

Поиски начались в пятницу 21 февраля, но тело удалось обнаружить только сегодня.

По данным спасателей, с начала 2025 года на водоемах погибли 83 человека, из них 6 детей.

В ГСЧС призывали соблюдать меры безопасности и не выходить на лед, если он не крепкий и хрупкий.

"Неустойчивые температуры делают его крайне опасным. Помните: ни одно хобби не стоит жизни!" – подчеркнули спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA,13 февраля в Херсонской области пятеро детей провалились под лед реки Ингулец, к сожалению, спасти удалось только двоих. Четверо детей были из одной семьи. Проходившая мимо девушка бросилась на их спасение, сама оказалась в ледовой ловушке.

Кроме этого, 11 февраля в селе Жуковка на Киевщине мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, вызвали водолазов ГСЧС.

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