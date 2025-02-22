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В 20 метрах от берега: на Днепропетровщине водолазы нашли в реке тело мужчины. Фото

Екатерина Дутик
Криминальные новости
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На Днепропетровщине водолазы нашли в реке тело мужчины, утонувшего 21 февраля

В Днепропетровской области водолазы ГСЧС нашли тело мужчины, который утонул накануне. Спасателям пришлось обследовать более 800 кв. метров акватории реки Волча.

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Трагическая ситуация произошла в поселке Богодаровка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что тело мужчины, пропавшего 21 февраля, было обнаружено на расстоянии 20 метров от берега реки и на глубине 5 м.

"Тело утопленника нашли в реке Волчья на глубине 5 метров и на расстоянии 20 метров от берега", – говорится в сообщении.

На реке Волча водолазы нашли тело мужчины, утонувшего 21 февраля.

Отмечается, что на реке Волча двое мужчин провалились под лед, одного из которых (1995 года рождения) спас проходивший мимо подросток. Другой мужчина, на год старше спасенного, скрылся под водой.

Поиски начались в пятницу 21 февраля, но тело удалось обнаружить только сегодня.

Поиски мужчины на Днепропетровщине, провалившегося на льду на реке Волча

По данным спасателей, с начала 2025 года на водоемах погибли 83 человека, из них 6 детей.

В ГСЧС призывали соблюдать меры безопасности и не выходить на лед, если он не крепкий и хрупкий.

"Неустойчивые температуры делают его крайне опасным. Помните: ни одно хобби не стоит жизни!" – подчеркнули спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA,13 февраля в Херсонской области пятеро детей провалились под лед реки Ингулец, к сожалению, спасти удалось только двоих. Четверо детей были из одной семьи. Проходившая мимо девушка бросилась на их спасение, сама оказалась в ледовой ловушке.

Кроме этого, 11 февраля в селе Жуковка на Киевщине мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, вызвали водолазов ГСЧС.

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