'Уж сколько времени прошло', – мать погибшего журналиста Шеремета не надеется на справедливое расследование

Уголовное дело по убийству журналиста Павла Шеремета, погибшего в Киеве пять лет назад, начало "пробуксовывать" – его начали затягивать. В этом убеждены юристы, оказывающие юридическую помощь семье Павла Шеремета.

В декабре этого года были упразднены все судебные заседания по делу. При этом суд не сообщил потерпевшей стороне о том, что следующее заседание запланировано на 21 января 2022 года.

Мать погибшего журналиста Людмила Станиславовна Шеремет говорит, что уже не надеется на справедливое расследование всех обстоятельств гибели сына.

"Уж сколько времени прошло! Павлу исполнилось бы 50 лет. Я вообще не рассчитываю на скорый результат в расследовании. Дай Бог мне дожить до того времени, чтобы хоть что-нибудь узнать. Прошло пять лет, и за это время можно было что-то , да и сделать. Но если с самого начала не сделали – то дальше и подавно", – рассказала Людмила Шеремет в комментарии пресс-службе Национального союза журналистов Украины.

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По словам юристов, есть основания говорить, что убийство Павла Шеремета было направлено на устрашение оппонентов белорусского Президента Александра Лукашенко.

Мать Павла поблагодарила белорусских журналистов, членов запрещенной на родине Белорусской ассоциации журналистов, сейчас живущих и работающих в Киеве, за поддержку.

"Эти люди стали и моими близкими друзьями. Они мне звонят по телефону, поддерживают. Я также благодарна Украине за то, что она помогает нашим белорусским ребятам, которые волею судьбы оказались в такой сложной ситуации. У нас все негосударственные газеты и онлайн-ресурсы объявлены экстремистскими.Не осталось ни одного независимого издания.У Павла был сайт "Белорусский партизан", и его также признали экстремистским. Но что там может быть экстремистского? Там только правда. Этих изданий уже нет, и журналистов нет. Поэтому я читаю "Украинскую правду" – говорит мать Павла Шеремета.