Устранение Углавы с НАБУ может ухудшить отношения с США, – Магда

Отношения с американскими партнерами оказались под угрозой ухудшения из-за недавнего отстранения от обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Об этом предупреждает директор Института мировой политики Евгений Магда.

"В конце мая в НАБУ произошло чрезвычайное событие: первого заместителя директора Гизо Углаву отстранили от исполнения обязанностей. Этот шаг может повлечь за собой тяжелые последствия не только для системы антикоррупционных органов", - пишет эксперт.

Дело в том, что Углаву девять лет назад, при создании НАБУ, продвигали и поддерживали американцы. Именно они, как напоминает Магда, были кураторами создания в Украине антикоррупционной системы.

"Фактически он стоял у истоков создания ведомства", – говорит эксперт об Углаве.

В течение девяти лет его неоднократно пытались сместить с этой позиции, однако успеха не добились.

"Формат нынешнего отстранения напоминает спецоперацию, за которой могут стоять внешние силы, в частности Россия, для которой развалить Украину изнутри – очевидная цель", - предполагает эксперт.

На это, по его заключению, указывает то, что устранение Углавы странным образом совпало с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в мае этого года.

В Киеве, пишет Магда, "шеф американской дипломатии призвал активнее бороться с коррупцией. И здесь Углаву показательно отодвигают в сторону, демонстрируя, что пожелания Вашингтона для Киева ничего не стоят".

В итоге, отмечает эксперт, Углаву после двух месяцев отстранения могут "тихонько" уволить. При этом общественность будут уверять, что это очередная победа в борьбе с коррупцией и "очищение рядов".

"Мы это уже проходили. Однако такая ситуация с Углавой ударит по сотрудничеству с международными партнерами, особенно американцами", – уверяет аналитик.