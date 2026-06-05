Устраивали побег военных в СЗЧ: в Кропивницком задержали участников преступной группы. Фото, видео

В Кропивницком правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовывала незаконные побеги военнослужащих со службы. Злоумышленники действовали за денежное вознаграждение и помогали мобилизованным покидать воинские части.

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В деле речь идет о десятках эпизодов и многомесячной схеме. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили группу лиц, которая занималась препятствованием законной деятельности Вооруженных сил Украины.

В ее состав входили пятеро жителей Кременчуга – трое мужчин в возрасте 34, 43 и 55 лет и 43-летняя женщина. Организацию их действий координировал 29-летний мужчина.

Злоумышленники предлагали родственникам мобилизованных так называемое "освобождение" с военной службы. Стоимость таких услуг составляла от 3 000 до 7 000 долларов США.

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После получения аванса они устанавливали контакт с военнослужащими, передавая им мобильные телефоны в воинские части или учебные центры для координации дальнейших действий.

Далее участники группы организовывали побег: в ночное время подъезжали к наименее охраняемым участкам режимных объектов, помогали военным перелезать через забор и вывозили их автомобилями, минуя блокпосты.

По данным полиции, с сентября 2025 года таким образом был организован побег почти 30 человек. Полученные средства составляли значительную незаконную прибыль для фигурантов дела.

Также установлено, что один из участников группы, 34-летний мужчина, сам уклонялся от воинского учета и во время разговоров высказывал пророссийские взгляды и ожидания прихода российских войск в Украину.

В результате совместной спецоперации оперативников уголовного розыска, полицейских из АР Крым и Полтавской области, при участии спецназа и при содействии военного руководства ВСУ, все участники группы задержаны. Во время обысков изъяты наличные, черновые записи и автомобили.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Сейчас они находятся под стражей, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области задержали военнослужащего, который не только самовольно оставил часть, но и публично угрожал поджечь территориальный центр комплектования. Это – Виталий Чепурко, известный как "полтавский поджигатель" из-за серии поджогов в прошлом.

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