Установлены личности оккупантов, контролировавших Каховскую ГЭС: о чем они говорили в ночь разрушения плотины. Перехват и фото

Журналисты из публикаций "Схем" и "Слідство.Інфо" раскрыли личности российских военнослужащих и их командиров, которые осуществляли контроль над Каховской гидроэлектростанцией во время подрыва, произошедшего в ночь подрыва. Кроме того, были получены и записи их разговоров.

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Об этом сообщает проект "Схемы" издания "Радио Свобода" и Слідство.Інфо. По данным расследования, журналистам удалось определить личности нескольких российских военнослужащих, которые принадлежат к 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригаде Сухопутных войск Российской Федерации. Эти военные непосредственно осуществляли контроль над Каховской гидроэлектростанцией во время произошедшего инцидента.

ВВ процессе идентификации этих военнослужащих расследователям помогли видеозаписи, которые были сделаны на плотине и внутри помещений Каховской гидроэлектростанции. Эти записи были созданы российскими пропагандистскими медиа.

В частности, так удалось идентифицировать 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин", который, судя по фото в российской соцсети "Вконтакте", принимал активное участие в оккупации Херсонщины.

Как рассказали знакомые оккупанта, он до сих пор остается в Новой Каховке вместе с другими военными 205-й ОМСБр. От них же стало известно, что после разрушения плотины "Грузина" вызвали в Россию на награждение.

Журналистам также удалось идентифицировать награжденного в декабре 2022 года российским орденом "за отвагу" сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

Награждал его заместитель командира 205-й бригады с позывным "Полигон", тоже идентифицированный журналистами. Это 36-летний майор Денис Мищенко. Награждение состоялось вблизи ГЭС в Парке славы Новой Каховки.

То, что взорвали Каховскую ГЭС именно бойцы 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады, является основной версией, которую озвучивают как украинские чиновники, так и СМИ.

Из надежных источников в одном из государственных органов специального назначения Украины журналисты получили обновленный список военнослужащих, состоящих в 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригаде. Этот список включает почти четыреста человек, которые служат в различных подразделениях бригады, включая мотострелковые батальоны, роту специальной связи, гаубичные самоходно-артиллерийские дивизионы, реактивные артиллерийские дивизионы, противотанковые артиллерийские дивизионы, зенитно-ракетные дивизионы, разведывательные батальоны, инженерно-саперные батальоны и другие подразделения, относящиеся к 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригаде.

Согласно полученному документу, командиром 205 бригады указан полковник Роман Титов.

Полковник Титов и до того, как возглавил бригаду, был известен украинским разведчикам. По данным ГУР, Титов с марта 2015 года принимает "непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины".

Журналисты установили, что бойцы 205 бригады до сих пор находятся в Новой Каховке. Это подтвердил в разговоре росгвардеец, знакомый с бойцами 205-й.

На основе перехваченных разговоров военных 205-й бригады, которые удалось получить журналистам, можно сделать вывод, что российские оккупанты активно готовились к действиям в ответ на "команду". Интересно отметить, что эти подготовительные мероприятия совпали с началом сообщений от жителей города Новая Каховка о взрывах и странном шуме. Это происходило в период между 2:18 и 2:34 ночи 6 июня.

Согласно контексту разговора, выделены два значимых события. Во-первых, российские военные готовились выполнить какое-то задание по "команде". Во-вторых, по словам российского военного, находившегося на плотине или рядом с ней во время взрыва, произошло чрезвычайное происшествие. Предоставленный журналистам фрагмент перехваченного разговора между украинскими военными происходил в промежутке между 2:20 и 2:34 ночи 6 июня.

Дословно перехваченный разговор:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец ранее заявил, что убытки, которые были нанесены нашей стране подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляют более 1,5 млрд долларов, т.е. более 55 млрд гривен. И это лишь по самым первым оценкам – в перспективе размер ущерба может составить не десятки, а сотни миллиардов гривен.

– В ГУР сообщили, что Россия подорвала гидроэлектростанцию умышленно и не предупредила даже собственные войска, находившиеся на позициях на левом берегу Днепра.

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