Устанавливал локации укрепрайонов: СБУ задержала "крота" ФСБ, который шпионил на украинско-беларусской границе. Фото

В Волынской области поймали украинского контрактника, руководителя отделения местного пограничного отряда, который шпионил за обстановкой на границе с Беларусью для ФСБ РФ. Противник обещал своему агенту "эвакуацию" на территорию России и службу в российских оккупационных группировках в случае успешного выполнения задач.

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О задержании предателя контрразведкой СБУ сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте 24 июня. Завербованным вражеской спецслужбой агентом, собиравшим информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни, оказался сотрудник ГПС Украины.

"Крот" устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, обороняющих границу с РБ. Также пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на Волины.

В Службе безопасности заверили, что заранее перехватили информацию и документировали преступные действия злоумышленника.

"На финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ с привлечением спецназовцев ЦСО "А" задержали российского агента вблизи места службы. В дальнейшем СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск", – заявили в ведомстве.

Завербовал контрактника сотрудник ФСБ Алексей Добрыцкий, который дислоцируется во временно оккупированном Луганске. В поле зрения россиян мужчина попал еще тогда, когда служил на востоке Украины. Впоследствии его перевели в Волынскую область.

С российским куратором сотрудник ГПСУ переписывался в анонимном чате в мессенджере. Мобильный телефон и компьютер предателя были изъяты во время обыска.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже поместил агента РФ под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине задержали двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение Сил обороны. Один из них – житель Запорожья, который администрировал Telegram-канал с аудиторией в около 140 тысяч пользователей.

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