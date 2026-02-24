'Услышала крики': жительница Николаева рассказала о теракте, в результате которого пострадали полицейские. Фото и видео

Вечером 23 февраля в Николаеве произошел теракт, во время которого пострадали сотрудники полиции. Жительница города Виктория рассказала об инциденте, который произошел на территории неработающей АЗС.

Женщина услышала взрыв, а затем крики. Подробностями она поделилась в комментарии "Суспильному".

Взрыв не был связан с вражеским обстрелом

Дом Виктории находится вблизи места, где произошло чрезвычайное происшествие. Взрыв она услышала, когда вернулась домой.

"Работала дома, когда произошел этот террористический акт во время тревоги, но не было ни звуков "Шахедов", ничего. Просто вот ни с того, ни с сего, оно взорвалось и все. Услышала крики", – вспомнила женщина.

Затем жительница Николаева выглянула в окно и увидела, что на территории АЗС работали полицейские и криминалисты.

Еще одна местная жительница – Ирина рассказала, что услышала взрыв, звук которого отличался от всех остальных. В тот момент она вместе с семьей смотрела телевизор.

"Если бы телевизор не работал, пожалуй, громче было бы. Но взрыв был не такой как обычно, когда прилет или отлет, взрыв какой-то такой, который мы не слышали. Темно, суета и все", – отметила она.

Ирина добавила, что о подробностях инцидента узнала уже из новостей и по обнародованным фотографиям.

Что предшествовало

Вечером 23 февраля в Николаеве произошел взрыв. В результате инцидента пострадали семеро патрульных, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский расценил это событие, "как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", ведь только недавно произошел теракт против правоохранителей во Львове.

"Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", – считает он.

Как писал OBOZ.UA, ранее два взрыва прогремели в центре Львова. Чрезвычайный случай произошел ночью 22 февраля. Уже днем правоохранители задержали подозреваемую 33-летнюю жительницу Ровенской области. Женщина скрывалась в одном из райцентров Львовщины. Следствие имеет доказательства того, что она действовала по указаниям так называемого куратора спецслужб РФ. Фигурантка изготовила самодельные взрывные устройства и разместила их в заранее определенных местах.

По решению суда она будет находиться под стражей не менее двух месяцев без альтернативы внесения залога.

