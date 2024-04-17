'Услышал детский крик': в Виннице курсант спас мальчика, которого пыталась утопить мать. Фото

В Виннице курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров спас жизнь ребенку, которого пыталась утопить мать. Злоумышленницу задержала полиция, ее обвиняют в покушении на убийство 8-летнего мальчика.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области. Ребенок был госпитализирован.

Днем 15 апреля курсант услышал на набережной в Виннице крики ребенка. По его словам, он стал свидетелем того, как женщина толкала мальчика в реку, а затем, окунувшись вместе с ним, пыталась его утопить. Без раздумий юноша прыгнул в воду и спас ребенка, вытащив его на берег.

На место происшествия прибыли полиция и медицинская бригада скорой помощи. Мальчика, который был полностью переохлажденный, было доставлено в больницу. Его 40-летнюю мать задержали правоохранители.

Женщине объявили подозрение по части 2 статьи 15 и пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство несовершеннолетнего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде Закарпатской области мужчина, по версии следствия, убил 23-летнюю жительницу Киевщины. Злоумышленник познакомился с женщиной, пригласил ее к себе и во время конфликта, после того, как она несколько раз выстрелила в него – задушил ее.

Напомним, что в Киеве на Подоле 16-летний парень спровоцировал конфликт с компанией молодых людей, которые отдыхали рядом. Сначала нарушитель избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка – ударил ее ножом в живот.

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