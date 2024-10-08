Упал с 15-метровой высоты: под Кривым Рогом разбился парашютист-экстремал. Фото

В Кривом Роге на Днепропетровщине трагедией для местной компании обернулось развлечение с полетами на параплане. Один из экстремалов упал с высоты 15 метров в поле под городом.

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Погибший – мужчина, ему было 28 лет. О трагическом случае сообщил Telegram-канал "Днепр оперативный", опубликовав и фото с места происшествия.

Там отметили, что компания экстремалов собралась провести полеты с парапланом вблизи города. Для поднятия на высоту друзья "привязывали друг друга к автомобилю", а затем, разгоняясь, они поднимались в небо.

Очевидцы говорят, что подобные развлечения эти люди устраивали регулярно. В этот раз веревка неожиданно оторвалась, а 28-летний мужчина мгновенно запутался в куполе парашюта и упал с 15-метровой высоты.

"Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 сентября в Кривом Роге неизвестные обстреляли автомобиль: ранения получили двое молодых мужчин. Правоохранители объявляли в регионе план "перехват".

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